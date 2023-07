C’è l’offerta del Cagliari per Shomurodov, l’attaccante uzbeko della Roma che mister Ranieri e il club rossoblù sperano di poter portare in Sardegna per dare più peso il reparto avanzato.

Ma la società di Giulini è anche interessata a rafforzare la retroguardia e gli occhi sono puntati su José Luis Palomino dell’Atalanta.

Secondo radiomercato, inoltre, i rossoblù seguono con attenzione anche Matteo Prati, centrocampista classe 2003 della Spal.

Per quanto riguarda i movimenti delle altre squadre, il Milan è sempre più scatenato: dopo Reinjnders, Loftus Cheek e Pulisic, ha firmato Okafor (5 anni, due milioni a stagione) e si continua a lavorare per perfezionare l’affare Chukwueze con il Villareal.

A Torino la Juventus pensava di poter cedere Vlahovic al Psg, ma i parigini parrebbero più interessati a Hojlund dell’Atalanta. In questo caso i bianconeri non potrebbero prendere Lukaku, che rimane il principale obiettivo, su esplicita richiesta di Allegri.

Intanto il belga ha ricevuto un'altra proposta dall'Al-Hilal (il club saudita che vorrebbe anche Mbappè), pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea.

In casa Napoli sembrano esserci spiragli di rinnovo per Zielinski (con ingaggio diminuito), mentre la Roma, che fa i conti con la scarsa disponibilità economica, insiste con il West Ham per Scamacca, visto che i londinesi ora sembrano disposti a cedere l'attaccante in prestito. Morata, invece, rimane troppo caro, perché l'Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni.

(Unioneonline/l.f.)

