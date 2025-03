Dopo due settimane il Cagliari torna in campo: alle 12.30 ospita alla Domus il Monza. E, per lo scontro diretto con l’ultima in classifica, Davide Nicola sceglie di mantenere la difesa a tre vista a Roma con altre novità a livello di uomini. Matteo Prati, reduce da un gran gol con l’Italia Under-21 lunedì scorso, è di nuovo titolare e stavolta in una mediana a due: con lui c’è Michel Adopo, restano fuori quindi sia Alessandro Deiola sia Antoine Makoumbou. E Yerry Mina, tornato in Sardegna venerdì, è regolarmente al centro della difesa.

Va in panchina Florinel Coman, che ha sì recuperato ma non è ancora al meglio della condizione. Torna Gabriele Zappa ma in panchina, dove figura pure Zito Luvumbo: nessuno dei tre infortunati appena rientrati in gruppo sarà titolare in Cagliari-Monza. Il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1, vista la presenza di Mattia Felici sulla linea di Nicolas Viola (capitano). A meno che quest’ultimo non si abbassi da centrocampista o che, al contrario, José Luis Palomino vada a giocare terzino destro per confermare il 4-2-3-1. Nel Monza gioca in attacco l’ex Keita Baldé con Dany Mota.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Monza: arbitra Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live del match, su Radiolina collegamento dalle 12 con la radiocronaca di Lele Casini e il post partita condotto da Luca Neri al fischio finale con tutti i commenti.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Deiola, Marin, Jankto, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Pintus, Gaetano, Luvumbo, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola.

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Dany Mota, Keita Baldé.

In panchina: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Leković, Gagliardini, Urbański, Caprari, Zeroli, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna, Martins, Vignato, Ciurria.

Allenatore: Alessandro Nesta.

