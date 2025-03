Il Cagliari ritrova Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa per la partita di Serie A col Monza, ossia i tre infortunati con cui i rossoblù erano andati alla sosta. Le due settimane di stop del campionato hanno permesso a Davide Nicola di recuperare gran parte della rosa, in vista del match (domani ore 12.30) della trentesima giornata. Dei tre, quello meno in forma è il rumeno: «Stringe i denti ma è convocato», ha anticipato il tecnico nella conferenza stampa del primo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini.

Il rientro di Coman, Luvumbo e Zappa fa sì che l’unico indisponibile sia Adam Obert. Il difensore si è infortunato nove giorni fa con la Slovacchia, una distrazione di basso grado al muscolo sartorio della coscia sinistra. Per lui se ne riparlerà la prossima settimana, con un tentativo di riaverlo domenica 6 aprile a Empoli oppure – al più tardi – sabato 12 a Milano contro l’Inter. C’è regolarmente Yerry Mina, che ha potuto svolgere solo due allenamenti col gruppo di rientro dalla Colombia (ieri e oggi).

Questi i ventiquattro convocati di Nicola per Cagliari-Monza: calcio d’inizio domani alle ore 12.30 all’Unipol Domus. L’arbitro sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, José Luis Palomino, Nicola Pintus, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

