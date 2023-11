Claudio Ranieri si prende il punto in Cagliari-Monza, valutando l’ottimo primo tempo ma anche la sofferenza e le due traverse colpite dai brianzoli.

«Risultato giusto: primo tempo a favore nostro, molto pericolosi sui calci da fermo, secondo tempo loro», il giudizio a caldo sull'1-1 odierno. «Sono stati bravi, non sono lì per caso. Va bene così, potevamo vincerla ma anche perderla». Oggi ha ritrovato Palladino, suo giocatore alla Juventus nel 2007-2008: «Gli ho fatto i complimenti, non era facile entrare a gara in corso. Complimenti a Berlusconi e Galliani, si sta riconfermando che è la cosa più difficile».

Uomo chiave. Anche oggi fra i migliori si è visto Nicolas Viola, non solo sui calci piazzati. Le parole di Ranieri sul centrocampista: «È un ragazzo che ha sofferto molto l’anno scorso, quando sono arrivato era infortunato. Quest’anno ha potuto fare tutta la preparazione con noi e sta facendo le cose al meglio. Poi è un ragazzo molto intelligente, ho bisogno di uno che riesca a servire le punte. La tesi della recente laurea»? Me la sono fatta dare, sono molto curioso di leggerla».

