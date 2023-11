Il Cagliari sogna la vittoria, dopo il vantaggio di Dossena, ma nella ripresa viene ripreso dal Monza e alla Domus finisce 1-1.

Ranieri sorprende, ripresentando la difesa a tre con il greco Hatzidiakos in campo al posto di Jankto, unico cambio rispetto alla formazione anti-Juve. Il Cagliari si schiera quindi con un 3-4-2-1 speculare al Monza. I brianzoli partono bene e dopo 3' D'Ambrosio impegna Scuffet di testa su azione d'angolo.

Poi crescono i rossoblù, trascinati da Viola. Che al 9' impegna Di Gregorio e, sull'angolo successivo, mette in mezzo una palla che Goldaniga indirizza in porta. Sulla parata il più veloce è Dossena, che sblocca il punteggio e realizza la seconda rete di fila dopo quella di Torino.

Cagliari padrone del campo, con Viola che colleziona angoli. Dall'altra parte, Scuffet salva su Birindelli. Nel finale, punizione del solito Viola che fa gridare al gol, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Il primo tempo si chiude così sull'1-0.

Nella ripresa, il Monza alza i ritmi. Dopo 7' Dany Mota sfiora il pari, ma Scuffet e la traversa gli negano il gol. Ma al 16', su azione d'angolo, il neo entrato Maric salta da solo in area e fa 1-1. Cagliari in difficoltà, Ranieri mette prima Jankto e Oristanio per Viola e Goldaniga, poi i due bomber Pavoletti e Lapadula per Luvumbo e Petagna, ma le cose non cambiano. E al 94' la traversa salva il Cagliari sul tiro ravvicinato di Valentin Carboni. Finisce 1-1, come da tradizione i rossoblù ripartono con un pareggio dopo la sosta.

