«Me la ricorderò per tutta la vita? Penso di sì». Una doppietta indimenticabile per Gabriele Zappa, che ha permesso al Cagliari di raggiungere il Milan quando il cronometro segnava l’89’. «È difficile da spiegare, però l’importante è che abbiamo portato a casa un punto che ci mancava da tre partite. Venivamo da tre sconfitte: è importante soprattutto per la squadra».

È la prestazione di squadra che soddisfa ancor di più il numero 28, autore di un gol spettacolare per il definitivo 3-3: «Sicuramente vale tanto. A dire la verità noi, durante la partita, pensavamo di portare a casa la vittoria: ci abbiamo sempre creduto. Il mister l’aveva preparata bene, poi stavamo rischiando di perdere ma alla fine abbiamo portato a casa un punto». Zappa è un ex Inter, con cui è arrivato fino alla Primavera: «Da bambino ero tifoso del Milan, avevo fatto vedere proprio oggi una foto ad Augello con la sciarpa del Milan. Sono stati due gol speciali».

