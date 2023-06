Ancora cinque giorni, poi il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Ma le grandi manovre sono già iniziate, e anche il Cagliari è al lavoro per costruire la squadra che affronterà la prossima Serie A. Se in uscita tiene banco la querelle Nandez, con le dichiarazioni dell’agente che hanno aperto alla cessione, in entrata si lavora su più fronti.

Uno di questi è quello del difensore centrale: l’identikit è quello di un giocatore di esperienza, da inserire in un pacchetto dall’età media piuttosto bassa. Una pista porta a Luca Caldirola, 32 anni, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Monza: mancino naturale, rappresenterebbe l’alter ego di Obert, essendo in grado di ricoprire, all’occorrenza, anche il ruolo di terzino sinistro. Il suo contratto scade nel 2024 e, anche per ragioni anagrafiche, sarebbe un’alternativa low-cost all’altro (più costoso) obiettivo di mercato, il leccese Baschirotto.

Nel frattempo il Cagliari lavora anche per un nuovo centrocampista: nel mirino è finito Jakub Jankto, 27 anni, che Ranieri conosce bene, avendolo già allenato alla Sampdoria. Nell’ultimo campionato ha giocato in prestito allo Sparta Praga, ma il suo cartellino è di proprietà degli spagnoli del Getafe. Dalla sua, il ceco ha una conoscenza già consolidata della Serie A, dove ha esordito da professionista (è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese) e dove ha giocato sino alla cessione dell’estate 2021. Inoltre sarebbe un utilissimo jolly, in grado di ricoprire praticamente qualsiasi posizione del centrocampo.

Una pedina importante, anche considerata la sempre più probabile cessione di Razvan Marin: dopo il trasferimento di Vicario al Tottenham (20 milioni, di cui 4 per il Cagliari), l’Empoli ha ottenuto il tesoretto necessario per confermare il rumeno, con altri cinque milioni che potrebbero finire nelle tasche dei rossoblù. Destino lontano dalla Sardegna anche per Bellanova, col Torino pronto a chiudere per l’esterno, attualmente impegnato con l’Europeo under 21.

