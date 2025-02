Esattamente sette settimane fa, sabato 14 dicembre, l’ultima presenza di Zito Luvumbo in campo. L’attaccante angolano lasciava il campo al 53’ della partita contro l’Atalanta, dopo aver subito un fallo da parte di Marten de Roon: un intervento, quello del centrocampista dei bergamaschi, che gli aveva causato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra dal quale ha avuto difficoltà a riprendersi. Tanto che, anche oggi, non si è potuto alelnare col gruppo.

Per Luvumbo stamattina lavori atletici individuali: questa settimana si è dedicato alla riatletizzazione, un recupero graduale per far sì che non forzi troppo sulla caviglia infortunata in modo da non avere ulteriori problemi. Ma il suo rientro in campo continua a slittare: non ci sarà nemmeno lunedì (ore 20.45) contro la Lazio, nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Una partita comunque delicata per il Cagliari, anche alla luce del successo di oggi del Verona a Monza (0-1) e di ieri sera del Lecce a Parma (1-3). Adesso sono proprio i gialloblù a essere terzultimi, in zona retrocessione, e fra otto giorni saranno ospiti alla Domus domenica 9 alle ore 15.

Per il resto della squadra, la seduta odierna al Crai Sport Center di Assemini è stata caratterizzata nella sua parte iniziale da lavori tecnici. A seguire il gruppo si è concentrato su tattica e sviluppi di gioco provati in funzione del match di lunedì. Domani, per la vigilia, allenamento al mattino seguito alle 12.30 dalla conferenza stampa del tecnico Davide Nicola.

Per il Cagliari, lunedì, anche la chiusura del calciomercato (alle 24): l’obiettivo è trovare un attaccante, dopo la cessione ufficializzata ieri di Gianluca Lapadula allo Spezia (l’attaccante è subentrato al 64’ della partita vinta 0-2 questo pomeriggio in casa del Cittadella, con esordio immediato). Fra i nomi resta sempre valido quello di Dennis Johnsen della Cremonese, squadra alla quale i rossoblù hanno ceduto Paulo Azzi.

