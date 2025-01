Definito il calendario di febbraio della Serie A, con le giornate dalla 24esima, alla 26esima.

Per il Cagliari una domenica sera contro la Juventus e un sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

I rossoblù, attesi dalla Lazio lunedì sera, torneranno poi in campo domenica 9 febbraio alle 15 alla Domus, contro il Parma, in uno scontro diretto importante in chiave salvezza.

Poi due big: sabato 15 febbraio si va a Bergamo contro l’Atalanta, ore 15, e domenica 23, alle 20.45, la sfida contro la Juventus alla Domus.

La Lega ha definito anche i recuperi: giovedì 6 febbraio alle 20.45 Fiorentina-Inter, interrotta per il malore di Bove sul punteggio di 0-0, ripartirà dal 16’ del primo tempo. Solo quattro giorni dopo il remake a San Siro, per la gara di ritorno. Bologna-Milan, rinviata per maltempo, si giocherà invece mercoledì 26 febbraio alle 18.30.

Ecco il calendario

GIORNATA 24

Venerdì 7 febbraio

Como-Juventus, ore 20.45 DAZN/SKY

Sabato 8 febbraio

Verona-Atalanta, ore 15.00 DAZN

Empoli-Milan, ore 18.00 DAZN

Torino-Genoa, ore 20.45 DAZN/SKY

Domenica 9 febbraio

Venezia-Roma, ore 12.30 DAZN

Cagliari-Parma, ore 15.00 DAZN

Lazio-Monza, ore 15.00 DAZN

Lecce-Bologna, ore 18.00 DAZN/SKY

Napoli-Udinese, ore 20.45 DAZN

Lunedì 10 febbraio

Inter-Fiorentina, ore 20.45 DAZN

GIORNATA 25

Venerdì 14 febbraio

Bologna-Torino, ore 20.45 DAZN

Sabato 15 febbraio

Atalanta-Cagliari, ore 15.00 DAZN

Lazio-Napoli, ore 18.00 DAZN

Milan-Verona, ore 20.45 DAZN/SKY

Domenica 16 febbraio

Fiorentina-Como, ore 12.30 DAZN

Monza-Lecce, ore 15.00 DAZN

Udinese-Empoli, ore 15.00 DAZN

Parma-Roma, ore 18.00 DAZN/SKY

Juventus-Inter, ore 20.45 DAZN

Lunedì 17 febbraio

Genoa-Venezia, ore 20.45 DAZN/SKY

GIORNATA 26

Venerdì 21 febbraio

Lecce-Udinese, ore 20.45 DAZN

Sabato 22 febbraio

Parma-Bologna, ore 15.00 DAZN

Venezia-Lazio, ore 15.00 DAZN

Torino-Milan, ore 18.00 DAZN

Inter-Genoa, ore 20.45 DAZN/SKY

Domenica 23 febbraio

Como-Napoli, ore 12.30 DAZN

Verona-Fiorentina, ore 15.00 DAZN

Empoli-Atalanta, ore 18.00 DAZN/SKY

Cagliari-Juventus, ore 20.45 DAZN

Lunedì 24 febbraio

Roma-Monza, ore 20.45 DAZN/SKY.

© Riproduzione riservata