Gianluca Lapadula è ora anche ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. L’attaccante classe ‘90 lascia il Cagliari dopo due anni e mezzo, ha firmato con il club ligure un contratto fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 10. Torna così in Serie B, dove nella sua ultima stagione (2022-2023) è stato capocannoniere con 21 gol più 4 ai playoff, decisivi per la promozione dei rossoblù.

Il Cagliari lo saluta con affetto: «Sei arrivato nel momento più difficile e hai contribuito da assoluto protagonista a riportare il Cagliari, la Sardegna e tutto il popolo rossoblù dove merita di stare», il messaggio della società. «Sei stato esempio di sacrificio e dedizione, hai onorato la maglia fino all’ultima goccia di sudore guadagnandoti a suon di reti uno spazio nella storia rossoblù. Il Club ti augura il meglio per le tue sfide future! Grazie di tutto, Lapagol».

Per Lapadula l'esperienza col Cagliari si chiude a cinque mesi esatti dalla scadenza del contratto, con 31 gol in 74 presenze contando tutte le competizioni. In questa stagione ha giocato 12 partite in Serie A e 3 in Coppa Italia, torneo dove ha segnato l’unica rete contro la Cremonese il 24 settembre. L'ultima partita venerdì scorso, da subentrato nella sconfitta per 2-0 contro il Torino.

Al posto di Lapadula, il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato avrà tempo fino alle 24 di lunedì per trovare un sostituto: fra tre giorni, poco dopo la fine della partita contro la Lazio (ore 20.45), la chiusura della sessione invernale di calciomercato.

