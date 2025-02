Alle 20.45 Cagliari-Lazio chiude la ventitreesima giornata di Serie A. Dopo il passo falso di dieci giorni fa a Torino, che Davide Nicola ha attribuito in gran parte alla stanchezza per lo sforzo col Lecce, ora i rossoblù non hanno certo avuto poco tempo per recuperare. A differenza dei biancocelesti, che giovedì hanno concluso la fase campionato di Europa League (sconfitta ininfluente col Braga, col primo posto già definito, con ampio turnover). Motivo per cui tornerà gran parte della formazione vista all’opera nella serie positiva, che ha permesso di lasciare la zona retrocessione (ora distante un punto, a prescindere dal risultato di stasera).

Rispetto al 4-2-3-1 visto da tempo, potrebbe esserci una novità tattica di Nicola per Cagliari-Lazio: 4-3-3. Con un centrocampista in più, Alessandro Deiola, unito al rientro di Michel Adopo e Antoine Makoumbou. Questo porta a non avere il trequartista: né Gianluca Gaetano, né Nicolas Viola. E non potrà, ovviamente, esserci nemmeno Florinel Coman ossia il nuovo acquisto arrivato stamattina in Sardegna (e ancora da ufficializzare). Dietro tocca a Yerry Mina, che ha una grossa rivincita da prendersi: all’andata, nel contestatissimo 2-1 del 4 novembre, il difensore cadde nella trappola di Valentín Castellanos e venne espulso per doppio giallo, il secondo su un’evidente simulazione dell’avversario con l’arbitro che non ebbe dubbi pur essendo girato (e diede la seconda ammonizione – per proteste – anche a Michel Adopo lasciando i rossoblù in nove).

L’arbitro di oggi sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca in diretta dalla Domus di Lele Casini con a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Lazio.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Piccoli, Felici. Allenatore: Nicola.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

