Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, sarà l’arbitro di Cagliari-Lazio. Alla Domus si torna a giocare lunedì 3 febbraio alle ore 20.45, per il posticipo che chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A. Con lui gli assistenti Alessio Berti (sezione Prato) e Alessandro Cipressa (Lecce), quarto ufficiale Marco Monaldi (Macerata). A Lissone, nella sala var, saranno presenti come arbitro Daniele Paterna (Teramo) e Rosario Abisso (Palermo).

C'è già un precedente con Manganiello in questa stagione per il Cagliari: la sconfitta per 2-0 del 25 ottobre contro l'Udinese. Partita segnata dal più che ingenuo doppio giallo di Antoine Makoumbou in mezz'ora (entrambi i cartellini corretti), che lasciò in dieci i rossoblù pochi minuti prima di subire il gol dello svantaggio. In generale, con l'arbitro di Pinerolo, lo score è 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nell'ultima in casa anche l'ultimo successo, 2-1 al Bologna il 14 gennaio 2024.

Queste le designazioni integrali della ventitreesima giornata di Serie A, che ha come big match il derby Milan-Inter domenica alle 18 (arbitro Daniele Chiffi della sezione Aia di Padova). C’è anche un sardo: il cagliaritano Giuseppe Collu sarà in campo per Fiorentina-Genoa, domenica alle 15.

Parma-Lecce venerdì 31 gennaio ore 20.45 - Simone Sozza

Monza-Verona sabato 1 febbraio ore 15 - Davide Massa

Udinese-Venezia sabato 1 febbraio ore 15 - Maurizio Mariani

Atalanta-Torino sabato 1 febbraio ore 18 - Marco Piccinini

Bologna-Como sabato 1 febbraio ore 20.45 - Luca Massimi

Juventus-Empoli domenica 2 febbraio ore 12.30 - Luca Zufferli

Fiorentina-Genoa domenica 2 febbraio ore 15 - Giuseppe Collu

Milan-Inter domenica 2 febbraio ore 18 - Daniele Chiffi

Roma-Napoli domenica 2 febbraio ore 20.45 - Michael Fabbri

Cagliari-Lazio lunedì 3 febbraio ore 20.45 - Gianluca Manganiello

