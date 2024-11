Con ancora parecchia amarezza per l’epilogo della partita di ieri con la Lazio, in particolare per le discutibili scelte dell’arbitro Giovanni Ayroldi, il Cagliari ha ripreso stamattina ad allenarsi al Crai Sport Center di Assemini. Per i rossoblù classica seduta post-gara, con chi è stato impiegato all’Olimpico che ha svolto un defaticante mentre per gli altri lavori atletici. Anche domani l’allenamento sarà al mattino.

Contro il Milan, sabato alle 18, Davide Nicola non avrà Michel Adopo e Yerry Mina espulsi ieri e squalificati dal Giudice Sportivo questo pomeriggio. I due torneranno a disposizione solo dopo la sosta, domenica 23 nella trasferta del Ferraris contro il Genoa (ore 12.30). Un vero e proprio scontro diretto, visto che vincendo ieri a Parma i liguri hanno agganciato il Cagliari in classifica a quota 9.

