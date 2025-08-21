La premier Giorgia Meloni in vacanza in Puglia con la famiglia.

Top secret il luogo in cui soggiorna: si sa solo che sarebbe in Valle d'Itria, probabilmente in una villa privata a Locorotondo. Sarebbe in compagnia della figlia Ginevra e dell'ex compagno Andrea Giambruno. Con loro anche il sottosegretario alla Salute e amico della premier, Marcello Gemmato con la sua famiglia.

Ieri la presidente del Consiglio ha visitato a sorpresa un allevamento di cani corsi, in una masseria di San Giovanni Rotondo.

«Giorgia qual è il cane italiano per eccellenza?». «È il cane corso italiano», risponde Meloni, in un breve video postato sui social dal 28enne Aldo Mondelli, nipote dell'allevatore Michele Bocci, proprietario dell’allevamento.

«Ho ricevuto la chiamata della premier che mi chiedeva di visitare l'allevamento, è arrivata intorno alle 19, dopo circa due ore di viaggio dalla Valle d'Itria, e ha visionato questo cane corso per cui lei ha una grande passione», ha spiegato Mondelli. Aggiungendo: «Sarebbe dovuta essere una visita molto rapida - aggiunge - poi le abbiamo offerto, io e la mia famiglia, formaggi, caciocavallo, e l'incontro si è trasformato in una cena tra amici in cui abbiamo parlato di politica, dell'Italia e anche di questioni personali. È stata felicissima, stare sempre sotto i riflettori non è facile, con noi si è sciolta un po'».

