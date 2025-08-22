Nuova avventura per Davide Veroli. Il giovane difensore del Cagliari, classe 2003, si trasferisce al Palermo con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26. L’accordo prevede un diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, Veroli ha esordito con la Primavera il primo ottobre 2022 nella vittoria per 2-1 contro il Napoli, lasciando subito il segno con una stagione da protagonista: 27 presenze e 5 reti. Nell’annata successiva è approdato in Serie B alla Sampdoria, dove ha collezionato 17 presenze contribuendo anche alla salvezza conquistata nei playout contro la Salernitana.

Rientrato a Cagliari in estate, ha svolto tutto il precampionato agli ordini di mister Pisacane, ma la società ha scelto di mandarlo a maturare esperienza altrove. Adesso per lui si apre la sfida rosanero, in una piazza ambiziosa che punta a crescere e consolidarsi.

