Ultima dell’anno all’Unipol Domus. Alle 18 Cagliari-Inter si gioca per la diciottesima giornata, la penultima del girone d’andata. Prima dello scontro salvezza di Monza, altra partita delicatissima alla pari di quella persa 2-1 a Venezia, i rossoblù devono affrontare i campioni in carica del campionati, terzi a -3 dall’Atalanta capolista ma con una gara da recuperare. E che proprio coi bergamaschi, venerdì prossimo, giocheranno in Arabia Saudita la semifinale della Supercoppa Italiana.

Per Davide Nicola, che ieri in conferenza stampa ha parlato dell’Inter come «squadra più forte del campionato», l’obiettivo è ripetere le buone prove viste di recente dal Cagliari con altre big di Serie A come Atalanta e Fiorentina, facendo però anche qualche punto e qualche gol. Proprio il reparto offensivo è uno degli osservati speciali, anche in vista del mercato di gennaio: sicura la presenza di Roberto Piccoli, a supporto (non essendoci Zito Luvumbo, unico indisponibile) più probabile Nicolas Viola di Gianluca Gaetano, con Leonardo Pavoletti arma a partita in corso come a Venezia dove ha segnato il suo 50° gol in rossoblù. Il trio di centrocampo dovrebbe essere Adopo-Makoumbou-Deiola, per disegnare un 3-5-1-1 quasi a specchio col 3-5-2 di Simone Inzaghi. In difesa, Yerry Mina ha recuperato dal fastidio al polpaccio sinistro ed è regolarmente a disposizione.

Calcio d’inizio alle ore 18, con lo stadio tutto esaurito da ben prima di Natale con circa 16.400 spettatori attesi. Arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della sfida, su Radiolina la radiocronaca integrale di Lele Casini dalla Domus e a seguire il post partita con Luca Neri e tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Inter.

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore Nicola.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore Inzaghi.

