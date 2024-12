Daniele Doveri della sezione di Roma 1 sarà l’arbitro di Cagliari-Inter, domani alle 18 all’Unipol Domus (tutto esaurito, 16.400 gli spettatori previsti). L’ha ufficializzato l’Aia, con le designazioni per la diciottesima giornata di Serie A. Per il fischietto di Volterra, classe ‘77, è la prima stagionale con entrambe le squadre. Col Cagliari il bilancio è 7 vittorie, 9 pareggi e altrettante sconfitte, con esordio il 28 febbraio 2010 in una partita persa 2-1 in casa del Chievo e l’ultima lo scorso 19 maggio a Reggio Emilia col Sassuolo, il match che diede l’aritmetica della salvezza per la squadra di Claudio Ranieri con una giornata d’anticipo.

Doveri ha già diretto un Cagliari-Inter, 1-3 il 15 maggio 2022. Domani, gli assistenti saranno Luca Mondin della sezione di Treviso e Davide Moro della sezione di Schio, con quarto ufficiale il sardo Antonio Giua (sezione Olbia). Arbitro Var Marco Serra (Torino), assistente Var Fabio Maresca (Napoli).

Queste tutte le designazioni della diciottesima giornata di Serie A, penultima del girone d’andata e ultima del 2024.

Parma-Monza sabato 28 dicembre ore 15 - Federico La Penna

Empoli-Genoa sabato 28 dicembre ore 15 - Antonio Rapuano

Cagliari-Inter sabato 28 dicembre ore 18 - Daniele Doveri

Lazio-Atalanta sabato 28 dicembre ore 20.45 - Davide Massa

Udinese-Torino domenica 29 dicembre ore 12.30 - Francesco Fourneau

Napoli-Venezia domenica 29 dicembre ore 15 - Matteo Marchetti

Juventus-Fiorentina domenica 29 dicembre ore 18 - Maurizio Mariani

Milan-Roma domenica 29 dicembre ore 20.45 - Michael Fabbri

Como-Lecce lunedì 30 dicembre ore 18.30 - Marco Piccinini

Bologna-Verona lunedì 30 dicembre ore 20.45 - Giovanni Ayroldi

