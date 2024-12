Niente Zito Luvumbo per Cagliari-Inter. Come già fatto sapere da Davide Nicola nella conferenza stampa in tarda mattinata, l’attaccante angolano è l’unico assente nel gruppo rossoblù che domani alle 18 se la vedrà contro i campioni in carica della Serie A. Proverà a recuperare per lo scontro salvezza col Monza, la prima partita del 2025 in programma domenica 5 gennaio alle 12.30.

Regolarmente presente Yerry Mina, già ieri tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito il fastidio al polpaccio sinistro che lo aveva costretto al cambio contro il Venezia nell’ultima parte di gara.

Questi i venticinque convocati per Cagliari-Inter, che vedrà il tutto esaurito all’Unipol Domus:

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

