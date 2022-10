Dopo la scossa del patron Giulini in società tra mercoledì e giovedì, la parola torna al campo.

Il Cagliari deve battere la Reggina per uscire dalla crisi e recuperare terreno sul treno di testa. E per farlo l’allenatore Liverani si affida inizialmente a Radunovic (che ha tanto da farsi perdonare dopo gli errori di Ascoli), Di Pardo, Altare, Capradossi, Barreca, Nandez, Makoumbou, Rog, Millico, Lapadula, Luvumbo (out Goldaniga, Mancosu e Pavoletti).

Con la consegna delle formazioni ufficiali sale ulteriormente l’adrenalina alla Unipol Domus dove sono attesi circa 11mila spettatori per il fischio d’inizio.

I calabresi di Pippo Inzaghi (in corsa per la panchina rossoblù in estate) romperanno a loro volta il ghiaccio con Ravaglia, Pierozzi, Canotto, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, Hernani, Camporese, Menez e Rivas.

Partono dalla panchina dunque i due ex Colombi e Crisetig.

Arbitra il romano La Penna.

© Riproduzione riservata