Dopo il defaticante di ieri, il Cagliari da oggi ha alzato i ritmi degli allenamenti ad Asseminello, in vista dell'anticipo di venerdì sera a Marassi col Genoa.

Sotto osservazione Barreca e Rog, costretti a uscire anzitempo sabato per una botta ricevuta, rispettivamente, a fianco e coscia. I due oggi hanno lavorato in personalizzato, tra palestra e campo, ma accusano ancora fastidio. Lo staff medico segue con attenzione la situazione, con la speranza che il dolore si attenui per poter partecipare alla trasferta in casa genoana.

E in infermeria torna anche l'italo-argentino Delpupo, rimasto a riposo per un fastidio al ginocchio. Per tutti gli altri esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a campo ridotto. Domani nuova seduta al mattino.

