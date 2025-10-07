Cagliari, giovedì partita in famiglia a porte aperte con la PrimaveraI rossoblù riprenderanno gli allenamenti mercoledì pomeriggio al Crai Sport Center
Partita in famiglia con la Primavera per il Cagliari, che giovedì pomeriggio disputerà un test a porte aperte con l'Under-20 guidata da Francesco Pisano. Si giocherà alle ore 16 al Crai Sport Center di Assemini, nella seconda seduta settimanale durante questa sosta per le nazionali. Un'occasione per far mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa della Serie A, domenica 19 alle ore 15 contro il Bologna all'Unipol Domus.
L'apertura dei cancelli sarà alle ore 15, con ingresso da via Sa Ruina. Per assistere all’allenamento basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito (sino a un massimo di due). Al test non parteciperà ovviamente Yerry Mina, che inizierà in questi giorni il suo percorso di recupero dall'infortunio rimediato domenica contro l'Udinese.
Il Cagliari riprenderà domani pomeriggio gli allenamenti, dopo i due giorni di riposo dati alla squadra al rientro dalla trasferta di Udine. Sono cinque i convocati in nazionale: Riyad Idrissi (fresco di rinnovo) e Marco Palestra con l'Italia Under-21, Semih Kılıçsoy con la Turchia Under-21, Zito Luvumbo con l'Angola e Adam Obert con la Slovacchia.