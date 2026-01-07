Il difensore Mario Mercadante ha chiesto di essere ceduto per potersi riavvicinare a casa. Motivi personali dietro la richiesta, ma va detto che nonostante qualche voce lo dia al Casarano, per il momento non ci sono stati contatti con la Torres. Certo è che un'eventuale partenza di Mercadante ridurrebbe ai minimi termini la difesa, salvo utilizzare Liviero come braccetto sinistro del terzetto di retroguardia, in alternativa a Fabriani, che di solito è schierato a destra quando Idda ha qualche problema fisico.

Prosegue la ricerca di un attaccante. Sembra ci sia stato un tentativo per fare rientrare Manuel Fischnaller, bomber delle ultime due stagioni attualmente in forza al Trapani, ma non ha avuto alcun esito.

Va ricordato che la società siciliana del presidente Antonini vive da qualche settimana una situazione di caos nel basket, dove sono partiti diversi stranieri, tanto che ieri si è presentata in Bulgaria (campo neutro) per affrontare l'Hapoel Holon in Basket Champion league Fiba con soli cinque giocatori italiani e una volta usciti tre per "infortunio" e uno per 5 falli la gara è stata interrotta e data la vittoria agli israeliani quando non si era concluso neppure il primo quarto. Trapani è stata eliminata dalla competizione europea. E rischia l'esclusione pure nel campionato di serie A.

