Dopo la sconfitta nel derby col Latte Dolce, la Cos prepara l'impegno col LodigianiPer gli uomini di Loi battuta d’arresto in un ottimo campionato, guardando alla prossima sfida
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La sconfitta di ieri della Cos col Latte Dolce poteva essere evitata, propiziata, come ha detto mister Francesco Loi, a fine gara, da un errore difensivo individuale. La Cos fa il mea culpa ma sa anche accettare la battuta d'arresto. I derby come ha ancora detto Loi sempre dopo la partita, si giocano con maggiore determinazione. Niente da dire sulla vittoria del Latte Dolce. Ma in fondo, per la Cos, si tratta solo di una battuta d’arresto all’interno di una stagione semplicemente splendida. Una scommessa iniziata il giorno stesso del ripescaggio della squadra in Serie D dopo l’amara retrocessione in Eccellenza alla fine dell’ultima stagione.
La squadra di Loi è scivolata dal sesto al nono posto in un groviglio di squadre racchiuse in due punti. Cos 26, Latte Dolce, Monastir, Albalonga 27 punti, Budoni a 28 punti, prima ancora fra le sarde, nonostante la sconfitta di Monastir. Domenica si torna a Tertenia contro un Lodigiani in forte ripresa , capace nell’ultimo turno di piegare il Valmontone. Con un successo. Domenica la Cos potrebbe nuovamente volare ai margini della zona playoff, traguardo che ad agosto nessuno aveva neppure sognato di fare con una squadra totalmente da rifare, formata da tantissimi giovani ma anche da uomini di esperienza che conoscono bene questo campionato.