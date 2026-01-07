Cremonese-Cagliari, i convocati di Pisacane: Zé Pedro ancora out, fuori anche RogRossoblù in piena emergenza a centrocampo con l’infortunio di Deiola che si aggiunge a quello di Folorunsho
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È un Cagliari in piena emergenza a centrocampo quello che giovedì alle 18.30 affronterà in trasferta la Cremonese. Con l’infortunio di Deiola, che si aggiunge a quello di Folorunsho, sono quasi obbligate le scelte di Pisacane che quasi certamente dovrà affidarsi a Prati, Adopo e Mazzitelli. Unica alternativa, Liteta. Assente anche Rog.
Non è nella lista dei convocati Zé Pedro, che pure ieri si è allenato in gruppo.
Questi i 24 convocati per Cremonese-Cagliari.
Portieri: Elia Caprile, Alan Sherri, Giuseppe Ciocci;
Difensori: Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Nicola Pintus, Alessandro Di Pardo;
Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati;
Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti, Yael Trepy.
(Unioneonline/L)