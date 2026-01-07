Minuto 66 di Torino Cagliari, sul punteggio di 1-1.

Semih Kilicsoy prende palla prima del cerchio di centrocampo e avanza. Andatura lenta e caracollante, i difensori del Toro arretrano, a un certo punto il turco decide di saltarli tutti e di piazzare il sinistro all’angolino.

È la rete che vale il 2-1 e tre punti importantissimi per il Cagliari: è stata giudicata la più bella del mese di dicembre in Serie A.

Il gol messo a segno lo scorso 27 dicembre è stato il più votato sui canali social ufficiali della Lega Serie A.

La prodezza del turco ha superato il bellissimo gol dal limite di Jurgen Ekkelenkamp in Udinese-Napoli 1-0.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata