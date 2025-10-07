Riyad Idrissi ha firmato un nuovo accordo con il Cagliari calcio sino al 30 giugno 2030.

Laterale sinistro, classe 2005, Idrissi è cresciuto nel vivaio rossoblù dopo esservi approdato attraverso il percorso nell’Academy.

Originario di Sadali, dove la sua famiglia di origine marocchina si stabilì prima della sua nascita, Idrissi è l’emblema del lavoro che il Cagliari sviluppa con i giovani del territorio lavorando sia sotto il profilo sportivo che sociale in tutta l’Isola, al fine di portare i propri talenti in prima squadra e ai massimi livelli internazionali.

A inizio settembre 2025 ha debuttato con la maglia dell’Italia Under 21 (in campo il 5 contro il Montenegro e il 9 contro la Macedonia) dopo avere totalizzato 7 presenze con l’Under 20 e 2 con l’Under 19.

«Serietà e costante crescita hanno contraddistinto sin qui la sua giovane carriera, arrivato a indossare la fascia di capitano dell’Under 20 rossoblù (63 presenze, 4 gol e 7 assist) per poi vivere la prima stagione da professionista con la maglia del Modena, in Serie B: un’annata importante da 29 presenze e 1 gol all’attivo (il 6 ottobre 2024 a Catanzaro) in cui ha confermato le sue doti di corsa, personalità e tecnica col mancino sulla propria corsia di competenza».

L’estate 2025 è quella del ritorno in rossoblù per l’ambito salto in prima squadra.

Il 16 agosto è il giorno dell’esordio da titolare nei Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia contro la Virtus Entella, una settimana dopo ecco quello in Serie A nel finale di Cagliari-Fiorentina all’Unipol Domus.

Una maglia cucita addosso sin da bambino, da onorare ancora.

