Mezz’ora di paura questa mattina in Municipio, a Cagliari: un cinquantenne, fuori di sé, intorno alle 14 ha fatto irruzione nella sede del Comune e ha minacciato tutti i presenti nel tentativo di raggiungere l’ufficio del sindaco Massimo Zedda.

Il personale ha provato a calmarlo ma la situazione è degenerata: l’uomo, gridando frasi sconnesse, pretendeva di avere un incontro con il primo cittadino per ottenere un lavoro.

Per provare a rasserenarlo ha preso contatto con lui anche l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, ma l’obiettivo non è stato raggiunto.

Per fermare il cinquantenne è stato necessario un intervento degli agenti della polizia locale e dei carabinieri, arrivati in forze a Palazzo Bacaredda: l’uomo è stato ammanettato e bloccato.

Stando a quanto si apprende è lo stesso uomo che poco prima era stato tratto in salvo dai carabinieri nel quartiere di Castello.

(Unioneonline/E.Fr.)

