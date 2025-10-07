Il Cagliari tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali domenica 19 ottobre alle 15, quando all'Unipol Domus arriverà il Bologna per la settima giornata di Serie A. In vista della sfida tutta rossoblù, dalle 16 di oggi è attiva la vendita dei biglietti in prelazione per i possessori della membership Islanders. Solo online su TicketOne, inserendo il codice "Islanders" e fino alle 15.59 di domani, si potranno acquistare due tagliandi per la partita. La vendita libera prenderà il via alle 17 di domani, anche nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza Unione Sarda a Cagliari (9.30-13 e 16.30-20 dal lunedì al venerdì, 9.30-13 di sabato).

I prezzi per Cagliari-Bologna, ai quali vanno aggiunti 2 euro di diritti di prevendita su tutti i canali di vendita, sono i seguenti: curve 25 euro, Distinti 60 euro, Tribuna Blu 90 euro e Tribuna Rossa 120 euro. Previste riduzioni per donne, Under 18 e Over 65 a 40 euro in Distinti, 60 euro in Tribuna Blu e 80 euro in Tribuna Rossa. Si attende la determina dell'Onms per l'apertura della vendita dei biglietti nel settore ospiti, che costerà 25 euro più prevendita.

Domenica 19, giorno della partita, i cambi supporto e cambi utilizzatore possono essere effettuati entro e non oltre 4 ore prima dell’inizio di Cagliari-Bologna (ossia fino alle 11). È consentito l’acquisto di un numero massimo di 4 biglietti per ogni acquirente.

