Mina, niente Colombia: resta a Cagliari dopo l’infortunio al polpaccioConfermato il problema muscolare che lo ha costretto al cambio a Udine
L’infortunio ferma Yerry Mina. Sostituito ieri al 20’ di Udinese-Cagliari, ha svolto oggi gli accertamenti strumentali: per lui una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro.
Non prenderà parte agli impegni della Colombia: sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti per due amichevoli, invece rimarrà in Sardegna per recuperare dall’infortunio.
Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club, anche per capire se potrà recuperare per Cagliari-Bologna domenica 19 alle 15, la ripresa dopo la sosta. Mina era già in dubbio per la partita di ieri a causa di una contusione al ginocchio, con Fabio Pisacane che ieri ha detto di aver scelto lui.