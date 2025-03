Niente trasferta a Cagliari per i residenti in Liguria.

In occasione della sfida in programma alla Domus venerdì alle 20.45, il prefetto del capoluogo sardo ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Liguria.

Il provvedimento, viene spiegato, è stato emesso «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive».

Caos in Liguria, dove in molti si erano preparati per la trasferta acquistando i biglietti dei traghetti e degli aerei. Non è certo la prima decisione del genere presa, anzi, i provvedimenti si moltiplicano di settimana in settimana tanto che alcune tifoserie si esprimono solidarietà a vicenda (come fecero gli atalantini nei confronti dei sardi).

E restrizioni potrebbero esserci anche per i sardi in vista di Roma-Cagliari, domenica 16 marzo alle ore 16. Nessuna comunicazione ufficiale dalla prefettura al momento, ma l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive evidenzia anche per quella partita profili di rischio e consiglia la vendita dei biglietti ai sardi solo nel settore ospiti ed esclusivamente ai possessori di fidelity card del Cagliari Calcio.

