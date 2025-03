Varie novità nelle formazioni ufficiali da parte di Davide Nicola per Cagliari-Genoa, la partita che alle 20.45 aprirà la ventottesima giornata di Serie A. Dopo il ritiro iniziato martedì la scelta ricade – per la prima volta – su Florinel Coman da titolare, dopo i subentri e il gol all’esordio (al terzo pallone toccato) nell’ultima vittoria, il 2-1 al Parma del mese scorso. Sarà alto a sinistra, preferito a Mattia Felici, nel 4-2-3-1 che dietro di lui vede Adam Obert e non Tommaso Augello.

Davanti c’è Roberto Piccoli, che punta a migliorare ulteriormente il suo record di gol. Come trequartista Nicolas Viola preferito a Gianluca Gaetano, ma a cambiare è anche la coppia di centrocampo: non più quella “titolare”, formata da Michel Ado po e Antoine Makoumbou, ma soltanto il congolese assieme ad Alessandro Deiola, anche capitano di serata. Nel Genoa, che arriva a Cagliari piuttosto tranquillo in classifica, restano fuori Andrea Pinamonti (il miglior marcatore) e i due titolari sulla fascia destra, Stefano Sabelli e Alessandro Zanoli.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa: arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina collegamento dalle 20.15 con la radiocronaca di Lele Casini e il post partita condotto da Luca Neri al fischio finale con tutti i commenti.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Coman; Piccoli

In panchina: Ciocci, Sherri, Augello, Adopo, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, De Winter, J. Vásquez, Martín; Frendrup, Badelj; Cornet, Miretti, Ekhator; Ekuban.

In panchina: Siegrist, Sommariva, Onana, Malinovskyi, Pinamonti, Sabelli, Cuenca, Matturro, Otoa, Zanoli, Masini, Venturino.

Allenatore: Patrick Vieira.

