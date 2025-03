SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-GENOA

Il primo tempo di Cagliari-Genoa si chiude sull’1-0. Il gol lo firma Viola al 18’, mentre la prima da titolare di Coman si chiude con largo anticipo al 31’ per un infortunio.

Dopo dieci minuti Obert serve con un gran filtrante centrale Piccoli – come nel gol a Monza – che segna, ma l’assistente segnala fuorigioco. Dal replay si nota come era avanti di pochissimo, con la spalla. Al quarto d’ora punizione dalla destra di Deiola, che aggira con una battuta esterna l’unico uomo in barriera e sorprende Leali: il palo salva il Genoa.

Al 18’ angolo per il Genoa, mischia in area e incredibile liscio di Ekhator quasi davanti a Caprile. Obert raccoglie palla e rilancia, Piccoli a metà campo sfrutta la non perfetta copertura di Norton-Cuffy e lo supera, si gira e con uno splendido assist serve Viola in area che controlla e di sinistro in caduta incrocia per l’1-0. Grande azione del Cagliari per il vantaggio.

Una distorsione alla caviglia sinistra fa concludere con largo anticipo la prima da titolare di Florinel Coman. Il rumeno mette male il piede al 24’, prova a rientrare in campo ma dopo qualche minuto si arrende: dentro Augello (31’). Dopo diversi minuti senza occasioni si rivede il Cagliari al 38’, cross di Augello raccolto da Zortea che rimette in mezzo e Piccoli anticipa Vásquez, ma la sua girata è a lato.

Chiusura di tempo col Genoa che prova a spingere, si ferma – su una mischia in area a seguito di una punizione – a un tocco a lato di Ekuban nel primo dei due minuti di recupero.

