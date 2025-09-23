Tanti cambi nel Cagliari che alle 17 affronta il Frosinone per cercare un posto agli ottavi di Coppa Italia, dove l’avversario sarà il Napoli. Già ieri Fabio Pisacane aveva annunciato l’esordio dal 1’ per Giuseppe Ciocci (primi minuti in stagione), Zé Pedro e Semih Kılıçsoy, ma le novità nei rossoblù non si fermano a loro tre. La principale è il grande ritorno da titolare di Marko Rog, che doveva andare in Turchia a fine mercato ma il suo trasferimento è saltato e ora si riprende una maglia da titolare dopo un lunghissimo periodo di quasi cinque anni contrassegnati da gravi infortuni al ginocchio. Con lui a centrocampo Luca Mazzitelli e Nicolò Cavuoti.

Sono rimasti fuori dai convocati Michael Folorunsho, Yerry Mina (oggi compie 31 anni) e Adam Obert per una gestione dei carichi di lavoro, oltre agli infortunati Zito Luvumbo (proverà a tornare sabato contro l’Inter), Nicola Pintus e Boris Radunović. Possibile l’impiego nella ripresa di capitan Leonardo Pavoletti, che non gioca da maggio (intervento di pulizia al ginocchio sinistro dopo la salvezza) ed era in panchina anche venerdì a Lecce. Col turco, in attacco giocheranno Gianluca Gaetano e Gennaro Borrelli (quest’ultimo un ex).

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Frosinone: arbitra Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, all’Unipol Domus calcio d’inizio alle ore 17.

Cagliari (4-3-2-1): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Idrissi; Rog, Mazzitelli, Cavuoti; Gaetano, Kılıçsoy; Borrelli.

In panchina: Caprile, Sarno, Palestra, Adopo, Deiola, Rodríguez, Prati, Felici, Di Pardo, Belotti, Liteta, Pavoletti, Franke, Grandu, S. Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Frosinone (4-3-3): Pisseri; J. Oyono, Cittadini, Gelli, Bracaglia; Ndow, Cichella, Grosso; Kvernadze, Vergani, Masciangelo.

In panchina: Lolić, Palmisani, Calvani, Koutsoupias, Calò, Obleac, Raychev, Cichero, Colley, Toci, Dixon.

Allenatore: Massimiliano Alvini.

