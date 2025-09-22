C'è un cagliaritano nella designazione arbitrale di Cagliari-Frosinone, che domani alle 17 aprirà i sedicesimi di finale di Coppa Italia all'Unipol Domus. Il direttore di gara Giuseppe Collu, della sezione Aia del capoluogo dell'Isola, sarà il quarto ufficiale della partita: è reduce da Bologna-Genoa sabato, dove ha assegnato al Var in pieno recupero un rigore ai felsinei per un fallo di mano di Valentín Carboni.

L'arbitro centrale sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Con cui i rossoblù hanno uno score pessimo: tre partite e altrettante sconfitte. Dopo il 2-0 all'esordio il 17 settembre 2023 sul campo dell'Atalanta sono arrivati l'eliminazione dalla scorsa Coppa Italia, 4-0 a Torino con la Juventus agli ottavi il 17 dicembre 2024, e il più recente 1-2 casalingo con l'Udinese del 3 maggio, nella quartultima giornata del passato campionato. Avrà come assistenti Francesca Di Monte (sezione Chieti) e Glauco Zanellati (Seregno), al Var Giacomo Camplone (Lanciano) con assistente Francesco Meraviglia (Pistoia).

Queste tutte le designazioni per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Cagliari-Frosinone martedì 23 settembre ore 17 - Ermanno Feliciani

Udinese-Palermo martedì 23 settembre ore 18.30 - Andrea Zanotti

Milan-Lecce martedì 23 settembre ore 21 - Paride Tremolada

Parma-Spezia mercoledì 24 settembre ore 17 - Giuseppe Mucera

Verona-Venezia mercoledì 24 settembre ore 18.30 - Andrea Calzavara

Como-Sassuolo mercoledì 24 settembre ore 21 - Niccolò Turrini

Genoa-Empoli giovedì 25 settembre ore 18.30 - Federico Dionisi

Torino-Pisa giovedì 25 settembre ore 21 - Ivano Pezzuto

