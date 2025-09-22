Qualche scelta l'aveva anticipata Fabio Pisacane, nelle dichiarazioni della vigilia: tra i convocati per Cagliari-Frosinone di Coppa Italia (domani ore 17, arbitra Ermanno Feliciani della sezione di Teramo) ci sono i Primavera Antoni Franke e Nicola Grandu. Il primo è un difensore centrale polacco, il secondo è un esterno: entrambi hanno giocato ogni singolo minuto con l'Under-20 di Francesco Pisano in questo avvio di campionato, erano in campo nella Supercoppa Primavera contro l'Inter di fine agosto e pure nella finale di Coppa Italia vinta col Milan ad aprile, con lo stesso Pisacane in panchina. Hanno rispettivamente i numeri di maglia 35 e 36.

Restano fuori Michael Folorunsho, Yerry Mina e Adam Obert per una gestione dei carichi di lavoro. Con loro indisponibili Zito Luvumbo (proverà a recuperare sabato contro l'Inter), Nicola Pintus e Boris Radunović, che hanno svolto un lavoro personalizzato nell'allenamento di stamattina. Seconda convocazione stagionale per Leonardo Pavoletti, a caccia dei primi minuti: fu lui a decidere l'ultimo Cagliari-Frosinone, la memorabile rimonta da 0-3 a 4-3 il 29 ottobre 2023, con una doppietta nel recupero.

Questi i ventisei convocati di Pisacane per Cagliari-Frosinone.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Antoni Franke, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Nicola Grandu, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Leonardo Pavoletti.

