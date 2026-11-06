Cagliari-Frosinone, assente anche Mina: i 25 convocati, ci sono quattro under 20Il colombiano si aggiunge alla lunga lista di indisponibili
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Anche Mina assente nella sfida di domani all’Unipol Domus contro il Frosinone. Il difensore colombiano, come annunciato da Fabio Pisacane nella conferenza stampa della vigilia non è tra i convocati.
Si aggiunge a una lunga lista di assenze che comprende gli infortunati Nzola, Fadera, Aurelio, Felici, Idrissi, e lo squalificato Obert.
Il tecnico ha così dovuto aggregare quatto under 20 per la sfida di domani: Sugamele, Grandu, Akarakiri e Prettenhofer.
Ecco la lista dei 25 convocati.
(Unioneonline)