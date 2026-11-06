Anche Mina assente nella sfida di domani all’Unipol Domus contro il Frosinone. Il difensore colombiano, come annunciato da Fabio Pisacane nella conferenza stampa della vigilia non è tra i convocati.

Si aggiunge a una lunga lista di assenze che comprende gli infortunati Nzola, Fadera, Aurelio, Felici, Idrissi, e lo squalificato Obert.

Il tecnico ha così dovuto aggregare quatto under 20 per la sfida di domani: Sugamele, Grandu, Akarakiri e Prettenhofer.

Ecco la lista dei 25 convocati.

contentid/d7a723f8-569c-42b7-8864-82a9bf54e2f4
contentid/d7a723f8-569c-42b7-8864-82a9bf54e2f4

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata