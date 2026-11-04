Como esagerato, batte il Lens in trasferta con il punteggio di 9-1 nella quarta giornata di Champions League. I gol nel primo tempo al 7' e al 32' di Douvikas, al 40' di Nico Paz, al 47' di Da Cunha; nel secondo tempo all'8' di Kempf, al 12' di Douvikas, al 17' di Liberali, al 20' di Aguilar, al 24' di Baturina, al 47' di Papaccioli.

Per i lariani una notte indimenticabile, una vittoria storica, la più larga mai ottenuta in trasferta in Champions League, a pari merito con altre. Ora, con tre vittorie e una sconfitta, i ragazzi di Fabregas sono quarti in classifica con 9 punti a pari merito con numerose squadre. E Douvikas, cinque reti, è il capocannoniere della competizione.

L’altra faccia del mercoledì di Champions italiano è quella del Napoli, che crolla anche in Portogallo, travolto per 4-1 dal Porto, che fino a stasera era ancora fermo a 0 punti. Nel primo tempo Porto in vantaggio all’11’ con Bednarek, al 43’ il pari di McTominay. Nella ripresa i portoghesi dilagano con le reti al 26' di Gabriel Veiga, al 35' di Kiwior, al 45' di Samu su rigore.

La squadra di Allegri, con tre punti in quattro partite, al momento sarebbe fuori dalle 24 qualificate.

(Unioneonline)

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