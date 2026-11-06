Un’escursione tra amici si è trasformata in un’emergenza, ma la prontezza di uno dei partecipanti ha permesso di salvare una vita. È successo il 13 settembre scorso nella zona di Cala Biriala, nel territorio di Baunei, durante il rientro da una giornata all’aperto. Uno degli escursionisti è stato colpito da un malore che si è rivelato un arresto cardiaco.

Davide Di Felice, tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e cittadino di Oristano, è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e coordinando l’attivazione del numero unico di emergenza 112. Un intervento tempestivo che ha consentito l’arrivo dell’équipe dell’elisoccorso HEMS di AREUS, partita dalla base di Olbia, che ha prestato le prime cure e trasferito il paziente in ospedale.

Per quel gesto, il Comune di Oristano ha conferito a Di Felice un encomio, consegnato durante una cerimonia a Palazzo Campus Colonna alla presenza del sindaco Massimiliano Sanna e dei rappresentanti del Soccorso alpino. Nell’attestato, firmato dal primo cittadino, l’amministrazione esprime «profonda gratitudine e sincero riconoscimento» per un intervento caratterizzato da «coraggio, senso di responsabilità e autentico spirito di solidarietà». Un riconoscimento che va oltre il singolo episodio e richiama anche l’importanza della preparazione e della conoscenza delle manovre salvavita, fondamentali anche al di fuori degli scenari di soccorso.

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