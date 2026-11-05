Cagliari in emergenza per la partita di sabato (ore 15) all’Unipol Domus contro il Frosinone. Dopo Alieu Fadera e M’Bala Nzola, che si erano fermati domenica nella trasferta all’Olimpico con la Lazio, si è infortunato anche Giuseppe Aurelio. Il terzino sinistro preso in estate dallo Spezia oggi ha svolto soltanto un lavoro personalizzato, a causa di un affaticamento al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni da valutare, ma è inevitabilmente in dubbio per dopodomani.

La possibile assenza di Aurelio è un problema in più per Fabio Pisacane, proprio nella partita in cui non sarà a disposizione il titolare del ruolo a sinistra Adam Obert complice la squalifica per l’espulsione di domenica. Il tecnico, che domani alle 12.15 parlerà nella conferenza stampa di vigilia, dovrà presumibilmente trovare una soluzione alternativa adattando un altro difensore.

La seduta odierna del Cagliari è iniziata con una fase di attivazione, seguita da esercitazioni sul possesso palla. A chiudere, una partita su spazi ridotti. I già citati Fadera e Nzola hanno svolto terapie e per il loro rientro in campo bisognerà attendere – come minimo – la trasferta di Como del 21 novembre, dopo la sosta. Domani rifinitura mattutina al Crai Sport Center di Assemini.

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