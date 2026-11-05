Solo un giocatore del Cagliari, Alessandro Romano, fra i trentuno convocati di Roberto Mancini per le ultime due partite di Nations League dell’Italia. Il centrocampista è stato confermato dopo l’esordio della precedente sosta, dove aveva collezionato tre presenze chiudendo con un assist nella vittoria sulla Romania. Niente chiamata, invece, per Elia Caprile (già out nella tornata di settembre e ottobre) e Daniel Maldini (che era stato chiamato a un anno dalla precedente esperienza).

La Nazionale tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League. L’Italia, già sicura almeno del terzo posto, cerca altri punti per chiudere tra le prime due e conquistare quindi l’accesso ai quarti di finale. Romano e compagni saranno impegnati giovedì prossimo al Meazza contro la Francia e domenica 15 a Bruxelles contro il Belgio (entrambe alle 20.45).

Questi tutti i convocati di Mancini, sono alla loro prima chiamata con l’Italia il centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano, il centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani, l’attaccante classe 2006 del Milan Alphadjo Cisse e l’attaccante classe 2007 del Como Mattia Liberali.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

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