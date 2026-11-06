Comincia l’undicesima giornata del campionato di Serie A, che precede la seconda sosta per le Nazionali. Due i big match in programma, Inter-Como e Napoli-Lazio.

Turno spalmato su tre giornate, che si conclude domenica sera, senza il consueto posticipo del lunedì proprio per via delle Nazionali.

Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 6 novembre

Ore 20.45: Venezia-Udinese

Sabato 7 novembre

Ore 15.00: Cagliari-Frosinone 

Ore 15.00: Torino-Lecce 

Ore 18.00: Parma-Bologna 

Ore 20.45: Roma-Sassuolo 

Domenica 8 novembre

Ore 12.30: Napoli-Lazio 

Ore 15.00: Genoa-Milan

Ore 15.00: Monza-Atalanta 

Ore 18.00: Inter-Como 

Ore 20.45: Fiorentina-Juventus 

Classifica

Lazio 28

Inter 25

Roma 24

Como 23

Milan 21

Frosinone 20

Juventus 17

Napoli 14

Bologna 14

Torino 13

Genoa 13

Cagliari 13

Atalanta 11

Lecce 9

Parma 8

Fiorentina 8

Sassuolo 8

Monza 7

Udinese 5

Venezia 3

(Unioneonline)

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