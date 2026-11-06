Al via l’undicesima giornata di campionato, Inter-Como e Napoli-Lazio i big matchRisultati, marcatori e classifica del turno che precede la sosta per le Nazionali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Comincia l’undicesima giornata del campionato di Serie A, che precede la seconda sosta per le Nazionali. Due i big match in programma, Inter-Como e Napoli-Lazio.
Turno spalmato su tre giornate, che si conclude domenica sera, senza il consueto posticipo del lunedì proprio per via delle Nazionali.
Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 6 novembre
Ore 20.45: Venezia-Udinese
Sabato 7 novembre
Ore 15.00: Cagliari-Frosinone
Ore 15.00: Torino-Lecce
Ore 18.00: Parma-Bologna
Ore 20.45: Roma-Sassuolo
Domenica 8 novembre
Ore 12.30: Napoli-Lazio
Ore 15.00: Genoa-Milan
Ore 15.00: Monza-Atalanta
Ore 18.00: Inter-Como
Ore 20.45: Fiorentina-Juventus
Classifica
Lazio 28
Inter 25
Roma 24
Como 23
Milan 21
Frosinone 20
Juventus 17
Napoli 14
Bologna 14
Torino 13
Genoa 13
Cagliari 13
Atalanta 11
Lecce 9
Parma 8
Fiorentina 8
Sassuolo 8
Monza 7
Udinese 5
Venezia 3
(Unioneonline)