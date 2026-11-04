Il Cagliari perde un’altra pedina in vista della partita contro il Frosinone. Dopo lo squalificato Adam Obert e l’infortunato Alieu Fadera si ferma anche M’Bala Nzola, che domenica all’Olimpico era uscito per infortunio. Ieri aveva lavorato soltanto a parte, oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate durante la sosta, in vista della trasferta di Como del 21 novembre.

Nzola era reduce da due gol consecutivi, contro Roma e Lazio, e si era imposto come titolare. Ora, Fabio Pisacane dovrà cambiare nuovamente formazione. La notizia positiva, dall’allenamento di oggi, è il rientro di Roberto Gagliardini che ha smaltito un leggero problema alla caviglia. Ha svolto, così come i compagni, attivazione, rondos e, per chiudere, una serie di esercitazioni sul possesso palla.

Domani nuova seduta mattutina al Crai Sport Center di Assemini. Intanto, il Cagliari comincia a ricevere le prime chiamate dalle nazionali in vista della sosta: convocati Obert dalla Slovacchia e Sugawara dal Giappone.

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