Restano validi i biglietti per il recupero Cagliari-Fiorentina, inserito in calendario mercoledì alle 18.30 dopo che la Lega Serie A ha rinviato tutte le partite di oggi per la morte di Papa Francesco. Tutti i tagliandi acquistati nelle ultime settimane, così come gli abbonamenti, saranno utilizzabili dopodomani: si fosse giocato questo pomeriggio, sarebbero stati circa 16.000 gli spettatori attesi all’Unipol Domus.

«I tifosi in possesso di un biglietto gara che non potranno assistere alla partita avranno la possibilità di richiedere il rimborso secondo le procedure che verranno comunicate prossimamente», fa sapere il Cagliari Calcio. «Chi volesse acquistare un biglietto, salvo disponibilità posti, potrà farlo da domani – martedì 22 – nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate».

Non cambia invece la chiusura della vendita alla giornata di ieri, domenica 20 aprile, per il settore ospiti: i tifosi della Fiorentina che non avranno modo di assistere alla gara potranno richiedere il rimborso. Alcuni erano già presenti in Sardegna stamattina, quando è arrivata la notizia della morte di Papa Francesco e il conseguente rinvio. Mentre la squadra è dovuta scendere dall’aereo una volta saputo della data del recupero. Che non è solo per Cagliari-Fiorentina, ma anche delle altre tre partite di Serie A previste per oggi: anche Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese si giocheranno mercoledì alle 18.30.

