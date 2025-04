La carica dei 16.000 per Cagliari-Fiorentina, con l’Unipol Domus che continua a riempirsi in vista di Pasquetta. Lunedì alle 15 i rossoblù tornano in campo per la sestultima giornata, dopo aver conosciuto stamattina date e orari dei successivi due impegni. Per arrivare al meglio alla sfida col Verona di lunedì 28, la squadra di Davide Nicola cerca un risultato positivo coi viola (reduci ieri dalla qualificazione alle semifinali di Conference League) per blindare la sua posizione nella corsa salvezza. E potrà farlo con la squadra pressoché al completo: tutti a disposizione tranne Alessandro Deiola, squalificato.

Nicola anticipa, complice Pasqua, la conferenza stampa. Non alla vigilia, come di consueto, ma domani a due giorni dalla partita: appuntamento dalla sala stampa del Crai Sport Center di Assemini alle 12.15, dopo l’allenamento mattutino.

Dal campo, dopo gli esercizi di attivazione, per il Cagliari spazio a esercitazioni tecniche accompagnate da partite giocate su campo ridotto. All’andata, l’8 dicembre, la Fiorentina vinse 1-0: lunedì i rossoblù proveranno a prendersi la rivincita e avvicinare l’obiettivo stagionale. Alla Domus, il Cagliari non batte i toscani dal 5-2 del 10 novembre 2019, poi due pareggi e la sconfitta del 23 maggio di un anno fa, 2-3 nell'ultima di Claudio Ranieri a salvezza già conquistata.

