Verona-Cagliari lunedì 28 aprile alle 20.45, Cagliari-Udinese sabato 3 maggio alle 15.

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 34esima e della 35esima giornata di campionato.

I rossoblù, dopo la sfida di Pasquetta (ore 15) alla Domus contro la Fiorentina, avranno una settimana di tempo per preparare lo scontro diretto sul campo dell’Hellas, ultima gara della 34esima giornata in programma la sera di lunedì 28 aprile. Poi si torna alla Domus per ospitare l’Udinese, sfida in programma sabato 3 maggio alle 15.

Di seguito l’elenco delle partite.

34esima giornata

Venerdí 25 aprile

20:45 - Atalanta - Lecce

Sabato 26 aprile

15:00 - Como - Genoa

18:00 – Inter - Roma

20:45 - Lazio - Parma

Domenica 27 aprile

12:30 - Venezia - Milan

15:00 - Fiorentina - Empoli

18:00 – Juventus - Monza

20:45 - Napoli - Torino

Lunedí 28 aprile

18:30 – Udinese - Bologna

20:45 - Verona - Cagliari

35esima giornata

Venerdì 2 maggio

20:45 - Torino - Venezia

Sabato 3 maggio

15:00 - Cagliari - Udinese

15:00 - Parma - Como

18:00 - Lecce - Napoli

20:45 - Inter - Verona

Domenica 4 maggio

12:30 - Empoli - Lazio

15:00 - Monza - Atalanta

18:00 - Roma - Fiorentina

20:45 - Bologna - Juventus

Lunedì 5 maggio

20:45 - Genoa - Milan

