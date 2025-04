Al Franchi la Fiorentina pareggia 2-2 con il Celje e, grazie al 2-1 dell'andata in Slovenia, per la terza stagione consecutiva raggiunge la semifinale di Conference League.

Per un posto in finale se la vedrà con il Betis Siviglia (primo e 8 maggio, con l'andata in Spagna e ritorno a Firenze).

Gol di Mandragora dopo il primo tempo, nella ripresa la Viola non riesce a gestire il vantaggio e non solo il Celje arriva al pareggio, ma addirittura ribalta il risultato: al 53' imbucata centrale di Matko che sfugge a Parisi e batte imparabilmente De Gea. Gli sloveni ci credono e otto minuti dopo compiono il sorpasso: calcio d'angolo dalla destra dove al centro dell'area stacca solo solo Nemanic che mette dentro di testa. Adesso Fiorentina e Celje sono pari, col risultato dell'andata, e torna in gioco la qualificazione alla semifinale di Conference League. Un uno-due che poteva mettere ko la Fiorentina, che ha saputo ripartire e rimettere gara e qualificazione dalla propria parte.

Tre minuti e arriva il pareggio col solito Moise Kean: lancio lungo di Mandragora per il centravanti che punta il difensore, in area ospite, e lascia partire un tiro a giro che s'infila sul palo lontano. Rete poi confermata anche dal Var. Al 77' la Fiorentina torna in vantaggio con un gol di Ranieri, che dentro l'area piccola approfitta di un errore della difesa avversaria, ma la rete viene annullata poi dal Var per posizione irregolare (di centimetri) del capitano gigliato.

