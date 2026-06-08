Il Cagliari ha un nuovo direttore sportivo: Pietro Accardi. A pochi giorni dall’annuncio della separazione con Guido Angelozzi, la società del presidente Tommaso Giulini comunica la nomina del dirigente classe ‘82, proveniente dalla Sampdoria dove era direttore tecnico. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Palermo, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Proprio in Toscana, dopo il ritiro, ha cominciato la sua seconda carriera: quella da dirigente, inizialmente come team manager e nel 2016 – ad appena 34 anni – da direttore sportivo, ruolo ricoperto sempre a Empoli fino all’estate 2024.

«Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con staff e squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità», il benvenuto del Cagliari Calcio.

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