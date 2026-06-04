Ufficiale: il direttore sportivo Angelozzi lascia il CagliariIl club in una nota: «Concluso il rapporto professionale, grazie per il lavoro svolto»
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Guido Angelozzi lascia il Cagliari Calcio. Era nell’aria, ora arriva l’ufficialità.
Lo ha riferito la società rossoblù con una nota pubblicata sul suo sito, dove si legge: «Il Cagliari Calcio comunica la conclusione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi.
Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto nel corso del suo incarico e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro».
Risoluzione consensuale anche con l’ex direttore sportivo Nereo Bonato, che ora può accasarsi al Modena.
(Unioneonline)