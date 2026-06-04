Guido Angelozzi lascia il Cagliari Calcio. Era nell’aria, ora arriva l’ufficialità. 

Lo ha riferito la società rossoblù con una nota pubblicata sul suo sito, dove si legge: «Il Cagliari Calcio comunica la conclusione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi.

Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto nel corso del suo incarico e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro».

Risoluzione consensuale anche con l’ex direttore sportivo Nereo Bonato, che ora può accasarsi al Modena.

(Unioneonline)

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