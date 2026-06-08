Nereo Bonato sarà il nuovo direttore sportivo del Modena calcio. Prende il posto di Andrea Catellani che assumerà il ruolo di direttore generale dello stesso club emiliano.

Bonato aveva già lavorato nel Modena nella stagione 2006-07. Ma la sua carriera è legata soprattutto al Sassuolo di cui è stato d.s. per un undici anni (tranne la parentesi di Modena) contribuendo alla scalata dalla C2 fino alla serie A. Veronese di 60 anni, nelle ultime stagione ha lavorato all'Udinese, Cremonese e Cagliari. Domani la presentazione.

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