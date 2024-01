Dopo la cessione di Goldaniga al Como, il Cagliari potrebbe aver trovato il nuovo difensore centrale. È il colombiano Yerry Mina, 29 anni, che potrebbe arrivare dalla Fiorentina.

I sardi si erano interessati al suo profilo già in estate, quando l’ex Barcellona ed Everton era svincolato. Poi si inserì il club viola, che lo portò in Toscana per affidargli le chiavi della difesa di Italiano. Complice un infortunio accusato all’inizio dell’avventura in viola, Mina non ha trovato spazio a Firenze, e ora potrebbe decidere di rilanciarsi altrove.

Magari in Sardegna, dove Ranieri lo accoglierebbe come il profilo di esperienza per completare il reparto. Alto quasi due metri, il colombiano era stato pagato circa 46 milioni di euro dall’Everton nel 2016, ma il suo percorso in Inghilterra è stato contornato da più ombre che luci.

Ora la possibile nuova chance. Le parti sembrano vicine, anche se ci sarebbe da trovare l’intesa sulla formula: Mina, infatti, percepisce un ingaggio piuttosto pesante, intorno al milione e mezzo annuo.

© Riproduzione riservata